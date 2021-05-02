لبنان

وساطات جديدة بين الحريري والسعودية

Lebanon 24
02-05-2021 | 04:15
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بالرغم من كل التسريبات الاعلامية التي يقوم بها فريق رئيس الجمهورية ميشال عون منذ زيارة السفير السعودي الى بعبدا، والتي توحي بأن العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والسعودية لم تعد قابلة للاصلاح، الا ان مصادر متابعة اكدت ان هناك وساطات جديدة بدأت بين الطرفين في الاسابيع  الاخيرة، وان مساعي تحصل لتجاوز كل التباينات بهدف مواكبة التطورات الاقليمية.
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