لبنان

الحريري هنأ بالفصح: نسأل الله أن يمكّن لبنان من تخطي الازمات

Lebanon 24
02-05-2021 | 06:52
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غرد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري على "تويتر" مهنئاً اللبنانيين بعيد الفصح.

وقال الحريري: "أتوجه بالتهنئة الى اللبنانيين عموما والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصا بحلول عيد الفصح، سائلا الله في هذه المناسبة أن يمكن لبنان من تخطي الازمات والظروف الصعبة التي يمر بها، وأن نتمكن من العبور الى مرحلة من الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي. فصح مجيد".

أتوجه بالتهنئة إلى اللبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصاً بحلول عيد الفصح، سائلا الله في هذه المناسبة أن يمكّن #لبنان من تخطي الأزمات والظروف الصعبة التي يمر بها، وأن نتمكن من العبور إلى مرحلة من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. #فصح_مجيد

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