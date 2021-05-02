قيومجيان: النعمة أن يوقظك شعاع نور آت من قبر بعيد

غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان عبر حسابه على "تويتر": "النعمة أن تنهض باكرا على قرع أجراس الكنائس من حولك، يوقظك شعاع نور آت من قبر بعيد، عابق برائحة البخور والغار...إليك الورد يا مريم. إحمي لبنان بهذا الحنان العطر. المسيح قام وفصح مجيد للأخوة الأرثوذكس".