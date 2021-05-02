الحريري على موقفه بشأن "الداخلية"

كشف مصدر واسع الاطلاع لـ"الأنباء" عن ان "البطريرك الراعي حمل الى رئيس الجمهورية في زيارته بعبدا الاثنين الماضي، ما دار بينه وبين الوزير السابق غطاس خوري موفدا من الرئيس المكلف سعد الحريري الى بكركي، وخلاصته وجود إمكانية للبحث عن حل وان صيغة حكومية من 24 وزيرا يمكن ان تكون موضع بحث كمدخل للحل، وأبلغ عون الى الراعي موقفه من هذا الطرح وألا مشكلة لديه في حكومة من 24 وزيرا وفق المنهجية المعروفة وهي: توزيع الوزارات بشكل عام، وتوزيع الوزارات على الطوائف، والجهات التي ستسمي الوزراء، والأسماء المقترحة، وان المطلوب ان يأتي الحريري بلائحة كاملة متكاملة بهذه النقاط الأساسية لنبحث معا والاسم الذي نتفق عليه نثبته والاسم محل خلاف يستبدل بآخر".وأوضح المصدر ان "الحريري لا زال على موقفه بشأن حقيبة الداخلية وانه يريد ان يكون له رأي حاسم في اسم الوزير، بينما عون يقابل ذلك بطرح مصير وزارة العد والاتفاق على الاسم ايضا، إضافة الى من سيسمي الوزيرين المسيحيين اللذين سيبقيان خارج التوزيعة على القوى المشاركة في الحكومة".