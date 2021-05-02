زيارة لودريان قد تفتح نافذة الحل النهائي أمام الحكومة

قال مصدر واسع الاطلاع لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان "العقد الثلاث المانعة لتأليف الحكومة لازالت حول حقيبتي الداخلية والعدل ومن يسمي الوزيرين المسيحيين المتبقيين، وبالتالي ربما زيارة لو دريان تفتح نافذة على الحل النهائي من خلال طرح صيغة توفيقية بضمانة فرنسية، وهذا الأمر يحتاج الى انتظار نتائج الزيارة الأسبوع المقبل".