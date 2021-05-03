لبنان

مفاوضات الترسيم: العودة من حيث توقفت

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-05-2021 | 08:45
A-
A+
Doc-P-818994-637556283524172960.jpg
Doc-P-818994-637556283524172960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعود مفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الى مقر  قيادة القوات الدولية في الناقورة غدا ، وسط معطيات تفيد بان الوفد العسكري  اللبناني باتت لديه توجيهات واضحة بالثبات من دون أي تعديل على مبدأ التفاوض الذي انطلق منه الوفد باعتبار "ان من حق لبنان الترسيم على أساس الخط 29".

واشارت المعلومات الى ان الوفد يملك كل المعطيات التي تضمّن حق لبنان في البلوكين 9 و10 وأن المساحة المتنازع عليها هي بحدود 860 كلم مربع الى 1200 كلم مربع".

مصدر متابع علّق قائلا "فجأة توقفت حفلة المزايدات في موضوع الحدود البحرية، وكأن البعض دخل في "تسويات غير معلنة"، بدل الذهاب الى تسجيل الاعتراض على أعمال اسرائيل رسميا لدى الامم المتحدة".

 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2021-05-03
03:14 | 2021-05-03
03:00 | 2021-05-03
02:45 | 2021-05-03
02:35 | 2021-05-03
02:30 | 2021-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website