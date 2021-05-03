لبنان

عون ترأس اجتماعا لأعضاء الوفد الى مفاوضات ترسيم الحدود: لاهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والانظمة الدولية

Lebanon 24
03-05-2021 | 06:11
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ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اجتماعا في قصر بعبدا، في حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، لأعضاء الفريق اللبناني الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وضم الوفد رئيسه العميد الركن الطيار بسام ياسين، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، الخبير نجيب مسيحي وعضو هيئة ادارة قطاع البترول المهندس وسام شباط.

كما شارك في الاجتماع المستشار العسكري والامني لرئيس الجمهورية العميد بول مطر.

وتم خلال الاجتماع، عرض التطورات التي حصلت منذ توقف الاجتماعات في كانون الاول الفائت، والمستجدات حول الاتصالات التي أجريت لاستئنافها.

وزود أعضاء الوفد المفاوض بتوجيهاته، مشددا على "أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والانظمة الدولية، وكذلك على حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة".

ولفت الى أن "تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة الاميركية واستضافة الامم المتحدة، يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج ايجابية من شأنها الاستمرار في حفظ الاستقرار والامان في المنطقة".

 
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