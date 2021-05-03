يدير العاب الميسر داخل منزله في الكورة.. قوى الامن تضبطه بالجرم المشهود

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـةالبلاغ التالي:توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة القِمار في وِحدة الشرطة القضائية حول قيام أحد الأشخاص بإدارة ألعاب الميسر في منزله في بلدة ضهر العين- الكورة.من خلال الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت قوّة من المكتب المذكور من تحديد المكان، فداهمته بتاريخ 1-5-2021، بمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصة، حيث جرى توقيف مالك المنزل -بالجرم المشهود- الذي يدير اللعبة، ويدعى:- و. ر. (مواليد 1965، لبناني)وبرفقته /8/ أشخاص من الجنسية اللّبنانية:ش. و. (مواليد عام 1989)م. ط. (مواليد عام 1993)م. م. (مواليد عام 1988) بحقه خلاصة حكم بجرم إدخال هاتف خليوي إلى السجنو. ع. (مواليد عام 1984) بحقه خلاصتي حكم بجرم عدم نقل هوية وشهر سلاحج. أ. (مواليد عام 1990)م. م. (مواليد عام 1987)ك. ك. (مواليد عام 1995)ر. ك. (مواليد عام 2003)بتفتيش البيت، تمّ ضبط أدوات لعب الميسر، بندقيّتَي صيد، بندقية حربية قديمة الطراز، ومسدّس حربي.قوى الامنالتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.