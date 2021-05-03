لبنان

مهام الدفاع المدني الهيئة الصحية الاسلامية: 1173 خدمة ومهمة

Lebanon 24
03-05-2021 | 09:53
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 أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية بأن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، نفذت 1173 خدمة ومهمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتوزعت الخدمات والمهام على الشكل التالي:
- 53 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.
- تجهيز 9 حالات وفاة بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.
- 16 خدمة نقل حالات وفاة أخرى.
- 736 فردا تلقوا الإسعافات الأولية في المنزل.
- 86 حالة طارئة وعادية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.
- 53 خدمة تعقيم.
- تنظيم ومواكبة 57 نشاطا توعويا وصحيا.
- إعارة 159 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر، وغيرها.
- إطفاء 4 حرائق.
بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية نفذت في حملتها لمكافحة جائحة "كورونا" منذ بدايتها حتى الآن 13371 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه في إصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2246 متوفى بالفيروس من أصل 7324 في لبنان. كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2675 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات، بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 5379 مهمة توعوية وإرشادية و 48494 مهمة تدخل إسعافي منزلي.
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