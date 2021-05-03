لبنان

موسكو لباسيل: الحريري مكلَّف... وعليك التنازل

Lebanon 24
03-05-2021 | 09:48
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لا تزال زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى موسكو تحظى باهتمام المتابعين.

وذكرت مصادر خاصة لـ"عربي بوست" تفاصيل الاجتماعات خلال زيارة باسيل إلى موسكو مع المسؤولين الروس هناك وأبرزهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.


ماذا سمع باسيل من المسؤولين في موسكو؟

وفق مصدر سياسي لبناني مطلع على زيارة باسيل لموسكو، فقد ذكر لـ"عربي بوست" أن المسؤولين الروس شددوا على باسيل ضرورة تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري بلا وجود ثلث معطل لرئيس الجمهورية أو لأي فريق سياسي.

وأضاف أن الروس اشترطوا أن تكون الحكومة مؤلفة من وزراء اختصاصيين بجدول أعمال إصلاحي، وأن يكون الفريق متناغماً مع رئيس الحكومة وليس مع الأحزاب.

وبحسب المصدر، فإن باسيل سمع من المسؤولين الروس تمسك موسكو بسعد الحريري، ورفضها أي محاولات دفعه للاعتذار و"على الجانب المعترض التنازل طالما أن الحريري مكلف"، على حد تعبير المصدر.


كما أن الجانب الروسي أبلغ باسيل معارضته الشديدة لمقاربته الحكومية، خصوصاً ما يتعلق بتسمية الوزراء المسيحيين، وأن تؤدي هذه المقاربة إلى أن يقف البلد على إشكالية طائفية، فيما الانهيار متسارع وبحاجة لوقفه بسرعة عبر حكومة تحظى بثقة المجتمع الدولي.

كما أن الجانب الروسي أكد لباسيل أن موانع تشكيل الحكومة انتهت، لأن واشنطن مهتمة بلبنان، بداية عبر بوابة ترسيم الحدود، وأن وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، والذي زار لبنان منذ أسابيع أوضح أن واشنطن مُصرَّة وحريصة على تشكيل حكومة.

وكذلك الأوروبيون الذين يدركون فعلياً ما قد يؤدي لوقوع لبنان في المحظور، فيما أكد الجانب الروسي أن هناك تواصلاً مع باريس وواشنطن حول ضرورة القيام بتسهيل ولادة الحكومة.

بين بوغدانوف ولافروف

ووفق المصدر، فإن المباحثات السياسية الجادة خلال زيارة باسيل اقتصرت على لقائه ميخائيل بوغدانوف دون مشاركة الوزير سيرغي لافروف، الذي اقتصر لقاء باسيل به على غداء مدته ساعة واحدة، حيث شرح باسيل موانع رفضه السير بالحكومة وارتباطها بخرق الوجود المسيحي في البلاد.

وقبيل لقاء بوغدانوف بباسيل استقبل الدبلوماسي الروسي السفير اللبناني في روسيا، وأصدر بياناً واضحاً فيه الكثير من المعاني حول تشكيل الحكومة. وهذه إشارة واضحة إلى باسيل أن روسيا تبلغ موقفها للبنان الرسمي وليس لشخصية "عليها عقوبات دولية".

ووفق المصدر، فإن بوغدانوف عبَّر عن أمله في أن يلتزم باسيل بتعهده الذي قطعه قبل زيارته لموسكو، خصوصاً وأن حصول الزيارة واستقباله رسمياً مرتبطان بقيامه بتسهيل تشكيل الحكومة المنتظرة.

المصدر: عربي بوست
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