لبنان

رابطة الأساسي: رفض العودة الى التعليم المدمج الا بعد تلقي اللقاح

Lebanon 24
03-05-2021 | 12:03
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عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي اجتماعها عن بعد، عبر تقنية ZOOM، وبحثت في نتائج الإستبيان حول العودة الآمنة الى التعليم المدمج، وقررت الاتي:
1 - مطالبة المسؤولين بالإسراع في تشكيل الحكومة لمعالجة الوضع الإقتصادي ووقف التدهور ومنع الإنفجار الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى.
2 - مطالبة حكومة تصريف الأعمال بضرورة إقرار سلفة غلاء معيشة تعادل ما خسرته الرواتب من قدرتها الشرائية، وذلك الى حين صدور قرار تصحيح الأجور.
3 - مطالبة الحكومة بضرورة أن تشمل البطاقة التموينية المنوي إصدارها جميع المعلمين على مختلف مسمياتهم.
4 - رفض العودة الى التعليم الحضوري أو التعليم المدمج قبل تأمين إعطاء اللقاح للمعلمين الراغبين بالحصول عليه، وهذا ما أكدته نتائج الإستبيان ان 59.1% يرغبون بالحصول على اللقاح، وسوف تبدي الرابطة كل إيجابية بعد المباشرة بدعوة المعلمين للحصول على اللقاح، ولن تمانع من العودة الى التعليم المدمج أو الحضوري بعد ضمان تأمين اللقاح للمعلمين.
5 - تدعو الرابطة الزملاء الى التسجيل في المنصة (44% لم يسجلوا حسب الإستبيان) للحصول على اللقاح بغض النظر عن النوعية وتركها لأصحاب الإختصاص في هذا الشأن.
6 - تؤكد الرابطة رفض الترفيع الآلي في الصفوف الإنتقالية من الأول حتى الثامن، وتصر على إجراء امتحان آخر السنة حضوريا لجميع الطلاب قبل نهاية شهر حزيران، وفق ما يرتأيه مدير المدرسة.
7 - تؤكد الرابطة ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية للصف التاسع الأساسي وداخل المدرسة.
8 - تدعو الرابطة وزارة التربية الى انهاء العام الدراسي الحالي ومشاكله والتحضير والتخطيط للعام الدراسي القادم مع الأخذ في الإعتبار الثغرات التي حصلت في العام الحالي" .
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