لبنان

مواد غذائية من سلطنة عمان للجيش (صور)

Lebanon 24
03-05-2021 | 12:14
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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

وصلت بعد ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرتان محمّلتان بـ 24 طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى الجيش اللبناني في حضور سفير سلطنة عمان في لبنان السيد بدر بن المنذري.

وقد أعرب ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال استقبال الهبة عن الشكر الجزيل لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد على مبادرته القيّمة متمنياً السلام والطمأنينة للشعب العماني الشقيق، وللسلطنة العمانية دوام الازدهار والتقدّم.

يشار إلى أن هاتين الطائرتين هما ضمن عشر طائرات ستصل بيروت تباعاً خلال الأيام المقبلة وتنقل ما مجموعه 120 طناً من المواد الغذائية.

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