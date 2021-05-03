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لبنان
تكتّم على زيارة
Lebanon 24
03-05-2021
|
17:07
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ضرب رئيس تيّار موالٍ طوقاً من التكتم على تقييمه لزيارته إلى دولة كبرى، وسماع ثوابت فاجأته لدى المسؤول عن ملف لبنان في خارجية هذه الدولة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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