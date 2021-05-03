تكتّم على زيارة

ضرب رئيس تيّار موالٍ طوقاً من التكتم على تقييمه لزيارته إلى دولة كبرى، وسماع ثوابت فاجأته لدى المسؤول عن ملف لبنان في خارجية هذه الدولة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".