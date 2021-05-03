اسم الحريري على جدول لقاءات لودريان

أكدت مصادر بيت الوسط لـ "الأنباء" الكويتية أن "اسم الرئيس المكلف سعد الحريري على جدول لقاءات لودريان، وان الدوائر الفرنسية المعنية، لا زالت منكبة على إعداد جدول لقاءات لودريان السياسية بالتعاون مع السفارة الفرنسية في بيروت".