لبنان

اسم الحريري على جدول لقاءات لودريان

Lebanon 24
03-05-2021 | 19:16
A-
A+
Doc-P-819245-637556915791252993.JPG
Doc-P-819245-637556915791252993.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت مصادر بيت الوسط لـ "الأنباء" الكويتية أن "اسم الرئيس المكلف سعد الحريري على جدول لقاءات لودريان، وان الدوائر الفرنسية المعنية، لا زالت منكبة على إعداد جدول لقاءات لودريان السياسية بالتعاون مع السفارة الفرنسية في بيروت".
المصدر: الانباء الكويتية
مواضيع ذات صلة
نقولا نحاس لـ "صوت كل لبنان": ننتظر كيف ستصل البطاقة التمويلية للمجلس النيابي لأن الحكومة لا تجتمع وهي بحاجة لمشروع قانون أو إحالة استثنائية
lebanon 24
04/05/2021 08:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: مفاوضات رأس الناقورة تبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
04/05/2021 08:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان غدا الثلاثاء في قاعدة اليونفيل في الناقورة (سكاي نيوز)
lebanon 24
04/05/2021 08:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: هل يمكن لأحد اليوم أن يحتكر الحكم والحكومة في لبنان؟
lebanon 24
04/05/2021 08:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-05-03
01:45 | 2021-05-04
01:30 | 2021-05-04
01:15 | 2021-05-04
01:07 | 2021-05-04
01:00 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website