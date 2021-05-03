انفراج قريب لأزمة تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية والخليج

على صعيد إغلاق الحدود الخليجية بوجه المنتجات الزراعية اللبنانية، منذ الكشف عن شحنة الكبتاغون المهرّب في ثمار الرمان في السعودية والمرسلة من سورية، توقّعت المصادر المتابعة من بيروت لـ "الأنباء" الكويتية انفراجاً قريباً، لا يتعدّى نهاية شهر رمضان المبارك.