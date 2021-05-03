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لبنان
فرنسا تزيد الضغط بهذه الطريقة
Lebanon 24
03-05-2021
|
23:45
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نقل مراسل "النهار" في باريس "ان فرنسا تسعى من خلال زيارة لودريان الى زيادة الضغط على النخبة السياسية، متسلحة هذه المرة باجراءات عقابية بغية اخراج لبنان من المازق السياسي الراهن عبر الرافعة الاوروبية التي تتحاور حول ما سمي بـ "ورقة خيارات". وتسعى المجموعة الاوروبية وفق مصادر ديبلوماسية فرنسية بناء على طلب فرنسي والماني الى اتخاذ تدابير لوقف التدهور، بعد ان ازداد الوضع سوءا. فحضرت امانة سر الاتحاد الاوروبي ورقة عمل حول الخيارات المتوفرة لرفعها الى وزراء الخارجية لاتخاذ القرار المناسب قبل تصديقها من اجتماع اوروبي على المستوى الرئاسي في اوائل شهر حزيران المقبل. وما زالت المداولات مفتوحة داخل الاتحاد الاوروبي. وتتضمن الورقة وفق المصادر الديبلوماسية افكارا حول الحوافز، التي تتمحور حول مساعدات مالية واقتصادية وحث الادارة اللبنانية على التعاون مع صندوق النقد الدولي والتهديدات، اي اجراءات عقابية، بعبارة اخرى "جزرة وعصا".
وقد تصل هذه الاجراءات الى فرض عقوبات في حال استمرار الطبقة السياسية في المراوحة والتعطيل. وتكثفت المشاورات داخل المجموعة الاوروبية بهدف التوصل الى "نظام عقوبات خاص بلبنان" يحدد الاطر القانونية للتحرك لمكافحة الفساد وارتكاب المجازر وسوء استعمال المال العام والاصول المكتسبة بشكل غير شرعي. غير ان المداولات ما زالت مستمرة، لوجود مواقف متفاوتة داخل الاسرة الأوروبية. وسيوضح الوزير الفرنسي ان الاجراءات الفرنسية لن تكون محصورة بفريق سياسي معين وانه منذ طرح الرئيس ماكرون خريطة الطريق، تعمل باريس على المساعدة وتسهيل التوصل الى حل كحكم وليس كطرف.
المصدر: النهار
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