مرتضى أحال ملف مهربي الآثار الى القضاء

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه بعد توافر معلومات عن محاولة تهريب قطع أثرية غير مصرح عنها لدى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار إلى إحدى الدول العربية، واعتماد المهربين تصريح من مختار يفيد انها غير أثرية من دون العودة الى رأي الاختصاصيين والمخولين تصنيفها في المديرية العامة للآثار، أحال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى الملف الى القضاء المختص للتوسع في التحقيق وملاحقة المرتكبين.