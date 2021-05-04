لبنان

مياه المجارير تجتاح الشوارع الرئيسية في حلبا.. والأهالي يناشدون

Lebanon 24
04-05-2021 | 02:09
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ناشد أهالي مدينة حلبا في بيان، محافظ عكار عماد اللبكي الموكل بمهام بلدية حلبا المنحلة، مساعدتهم على حل مشكلة مياه المجارير التي تجتاح الشوارع الرئيسية في حلبا، وخصوصا طريق حلبا - الجومة، حيث تجتاح هذه المياه الطرق ليلا، ما يتسبب بانزلاق السيارات، بلإلاضافة الى الروائح الكريهة المنبعثة منها.
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