مياه المجارير تجتاح الشوارع الرئيسية في حلبا.. والأهالي يناشدون

ناشد أهالي مدينة حلبا في بيان، محافظ عكار عماد اللبكي الموكل بمهام بلدية حلبا المنحلة، مساعدتهم على حل مشكلة مياه المجارير التي تجتاح الشوارع الرئيسية في حلبا، وخصوصا طريق حلبا - الجومة، حيث تجتاح هذه المياه الطرق ليلا، ما يتسبب بانزلاق السيارات، بلإلاضافة الى الروائح الكريهة المنبعثة منها.