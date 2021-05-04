لبنان

عكر استقبلت وفداً من جمعية الصناعيين عرض عليها تحديات القطاع الصناعي

Lebanon 24
04-05-2021 | 07:36
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إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وفداً من جمعية الصناعيين برئاسة نائب الرئيس جورج نصراوي، وضم أيضاً السادة: زياد بكداش ووليد عساف وإبراهيم ملاح ونزارات صابونجيان وعدنان عطايا وحسن ياسين وزياد شماس.
الوفد عرض للوزيرة عكر واقع الصناعة في لبنان والمشكلات التي تعترض الصناعيين في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة إضافة إلى قرار مجلس الوزراء ومصرف لبنان المتعلق بإسترجاع كامل أموال الصادرات بالعملات الأجنبية الى لبنان، وجرى التطرق الى موضوع رفع الدعم وتداعياته على الصناعيين. وشدد الوفد على ضرورة طمأنتهم من أجل إستعادة الثقة بالقطاع الصناعي وإستمرارية ديمومة العمل.
الوزيرة عكر أكدت للوفد على أهمية القطاع الصناعي الى جانب القطاعين السياحي والزراعي في دعم الإقتصاد اللبناني مشيرة الى أنها ستتواصل مع المعنيين من أجل إيجاد حلول ممكنة للمشكلات المطروحة.
 
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