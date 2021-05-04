الجيش: خروقات بحرية للعدو الإسرائيلي

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 3/ 5/ 2021 الساعة 13.07 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 259 متراً ولمدة دقيقتين.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.