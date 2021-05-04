محتجون أمام المحكمة العسكرية قطعوا الطريق في الاتجاهين

أفادت"الوكالة الوطنية للاعلام" بأن العشرات من تجمع "ثوار 17 تشرين"، نفذوا وقفة أمام المحكمة العسكرية في المتحف، تضامنا مع الناشطين الملاحقين بملفات قضائية، وطالبوا بتخلية كل من: محمد مفلح، شريف سعد الدين، أحمد البدوي، موسى الحداد ومحمد الباي، الموقوفين أمام القضاء العسكري. وأطلق المحتجون هتافات تطالب بإسقاط ما أسموها "سلطة القمع والترهيب". وعمدوا إلى قطع الطريق أمام المحكمة العسكرية في الاتجاهين، قبل أن تتدخل القوى الأمنية وتعيد فتحها.