الجيش: خروقات جوية وبحرية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 3/ 5/ 2021 الساعة 13.07 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 259 مترا ولمدة دقيقتين. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان". من حهة اخرى، صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: بتاريخ 3/ 5/ 2021 اعتبارا من الساعة 09.05 ولغاية الساعة 18.10 تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية. تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.