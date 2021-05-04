ألقى رمانة يدوية على مسجد في قضاء صور... فوقع بقضبة المخابرات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 3/ 5/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي حي السلم والرمل العالي كلاً من (م.م.) و(م.ع.) و(ج.م.) و(ع.ز.) والفلسطيني (م.ك.) لارتكابهم جرائم: إطلاق النار وافتعال الإشكالات وسرقة الدراجات النارية وتعاطي المخدرات وترويجها. وضبطت بندقية حربية ومسدساً حربياً وكمية من الذخيرة والمخدرات.

وبتاريخ 4/ 5/ 2021، أوقفت دورية من المديرية المذكورة المدعو (ع.ش) في بلدة جناتا ــ صور، لإقدامه بتاريخ 2/ 5/ 2021 على إلقاء رمانة يدوية على مسجد البلدة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.