سيارة تقاوم حوادث السير ... والمخترع لبناني

في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني ، لا بد من البحث عن فسحة امل، و في عملية البحث عن الامل، لابد من الاتجاه نحو الشباب اللبناني المتميز والمبدع، فقد كرمت جمعية "سند لبنان"، المبتكر جاد روبير الدويهي (مواليد ٢٠٠٣) لبصمته المميزة في الابتكار الذكي والهادف.

والشاب الزغرتاوي جاد الدويهي وهو طالب بكالوريا - القسم الثاني الحائز على جائزة "حكمت ناصر للابتكار" أطل في الندوة الرقمية الثالثة بعنوان :"إضاءات على ابتكارات لبنانية" في إطار دعم المبتكرين والمبدعين وبالتعاون مع جمعية المبدعين اللبنانيين وتناول مشروع ابتكاره بشرح علمي دقيق.

جاد الذي تقاسم مع رفيق صفه تصميم سيارة تقاوم حوادث السير ومزودة بشروط السلامة العامة نال شهادة ايضاً من الهيئة الوطنية للعلوم لمشاركته في مشروع "تايم تو أبدايت" ضمن فعاليات مباراة العلوم ٢٠٢٠.