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لبنان
41 حالة حرجة في مستشفى الحريري.. هذا جديد كورونا
Lebanon 24
04-05-2021
|
12:07
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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:
"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد- 19:
Pfizer: 300
AstraZeneca: 444
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 675 فحصًا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 84
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 14
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1131 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 41
- حالات وفاة: 1.
إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182".
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