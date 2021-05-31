عبد الهادي محفوط يطمئن على صحة نصرالله: لملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة

صدر عن رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ البيان التالي: إعتادت بعض مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع والإلكترونية على فبركة الأخبار الكاذبة كجزء من الحملات الإعلامية التي تستهدف وحدة البلد والتحريض الطائفي والإثارة بإتجاه فرض حرب أهلية .من هذه الأخبار الكاذبة والمدسوسة ما نسب زوراً الى قناة الجديد وبغير حق عن وضع وصحة السيد حسن نصرالله حفظه الله وحماه .والقصد المباشر من مثل هذا الخبر الكاذب هو الإساءة الى الإستقرار في البلد خصوصاً وان دولاً كبرى تعتبر انه لولا حكمة السيد حسن لانجرف لبنان الى صراعات داخلية ودموية تهدد بالإنفجار وضع المنطقة برمتها .أدعو المواقع الإلكترونية على إختلافها الى تكذيب هذا الخبر وطمأنة الناس الى السيد حسن كما يأمل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من القضاء ملاحقة أصحاب هذا الخبر الكاذب ومروجيه ، كما من جهاز مكافحة جرائم المعلوماتية متابعة الفاعلين وإحالتهم الى التحقيق ومعرفة من يقف وراء ذلك من جهات محلية او خارجية .