الملف الحكومي أمام أسبوع حاسم، بحسب رئيس المجلس النيابي نبيه بري لأن لبنان لم يعد بإمكانه التحمل.

وجدّد بري تأكيده بأن مشكلة لبنان داخلية مئة في المئة، آملا أن تكون النتائج إيجابية "وهناك اتصالات حثيثة تجري لتذليل العقبتين المتبقيتين وليس أكثر".وبحسب مصادر متابعة عبر "القبس" الكويتية، ينتظر بري إجابات خلال الساعات المقبلة، سواء من الرئيس المكلف سعد الحريري او رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.ويتمسّك البعض بخيط امل بفعل إصرار "حزب الله" على استكمال المساعي لإنجاح مبادرة بري، حيث من المقرّر ان يعقد لقاء بين باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، حيث يعمل الوسطاء على إقناع باسيل بإعطاء الثقة للحريري.‎