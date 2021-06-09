لبنان

وفد يمني في لبنان.. هذا ما يبحثه

Lebanon 24
09-06-2021 | 04:38
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علم ان وفداً يمنياً رسمياً يقوم بزيارة هي الرابعة للبنان للمطالبة باستعادة الاموال التابعة للحكومة اليمنية في المصارف والتي تقدر بـ 256 مليون دولار كانت وضعتها الحكومة اليمنية لحمايتها من سيطرة المعارضة عليها. ويسعى الوفد بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان الى التوصل لآلية تؤمن تقسيط جزء من الاموال وامكانية تسديد الباقي من الاحتياط.
المصدر: نداء الوطن
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