26
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحريري "بعدا مش خالصة".. وماذا عن دور وزير الداخلية؟
Lebanon 24
09-06-2021
|
05:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت جويل بو يونس في "الديار": تقول المعلومات، ان الحريري اكد امام نواب كتلته التي اجتمعت امس، ما مفاده: «بعدا مش خالصة»، لكنه اكد ان بري مستمر بمسعاه وهناك اتصالات تجرى، كما تشير المعلومات، الى ان الحريري ابلغ بعض المقربين بان بري يتمسك بعدم اعتذاره، وهذا ما يمنعه من الاقدام على هذه الخطوة، وبالتالي فهو ماض بالتكليف وينتظر اقله من هنا حتى الشهر المقبل، وبعدها لكل حادث حديث وقد يتخذ حينها قرارا مفاجئا.
اما على خط بعبدا، فلا يزال الترقب سيد الموقف، وتؤكد مصادر مطلعة على جوها، ان اي جديد لم تتبلغه بعد، الا ان هذا الانتظار، بحسب المصادر، لن يطول ابعد من نهاية هذا الاسبوع لاتخاذ اجراءاتها التي يمكن ان تكون متدرّجة وصولاً الى الحل، خصوصاً ان الرئيس ميشال عون لن يقبل باستنزاف ما تبقّى من ولايته الرئاسية بلا حكومة تعالج وتنطلق بالاصلاح.
وبانتظار كيف سيرسو عليه المشهد بالاسابيع المقبلة، ترجح المعطيات ان ينتظر الحريري بضعة اسابيع قبل اتخاذ الموقف المفاجئ، كما يصفه بعض المطلعين على جو «المستقبل»، فهل يعتذر الحريري بعد شهر عندما يكون الاتفاق قد انجز على حكومة انتخابات؟ وهل يكون لوزير الداخلية الحالي محمد فهمي دور محوري في المرحلة المقبلة، فتوكل له مهمة رئاسة حكومة انتخابات بعدما نجح بنسج علاقات اكثر من ممتازة مع مختلف الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بعدما كانت لافتة زيارته الاخيرة للسفير السعودي تضامنا وتكليفه التواصل مع المملكة بملف شحنة الكبتاغون، وبعدما كان قد حرص طيلة توليه لوزارة الداخلية على ابقاء علاقاته جيدة مع الحريري؟ او اننا سنكون امام «معجزة ما» تفرج قريبا عن حكومة برئاسة الحريري، بعدما يكون الجميع قد اقتنع بان التنازلات باتت اكثر من ملحة تسأل خاتمة اوساط بارزة!
المصدر:
الديار
تابع
الأكثر قراءة
التحركات تعود مجدداً.. إليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات تعود مجدداً.. إليكم الطرقات المقطوعة
16:09 | 2021-06-08
08/06/2021 04:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أوقفت الـ"OTV" نقل كلمة نصرالله؟
Lebanon 24
لماذا أوقفت الـ"OTV" نقل كلمة نصرالله؟
14:43 | 2021-06-08
08/06/2021 02:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنادق والشاليهات والمطاعم في لبنان "مفوّلة" خصوصًا في "الويك آند".. ولكن!
Lebanon 24
الفنادق والشاليهات والمطاعم في لبنان "مفوّلة" خصوصًا في "الويك آند".. ولكن!
05:00 | 2021-06-08
08/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي نتيجة اجتماع باسيل والخليلين هذا المساء؟
Lebanon 24
ما هي نتيجة اجتماع باسيل والخليلين هذا المساء؟
15:22 | 2021-06-08
08/06/2021 03:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "لبنان القوي" إلى الحريري.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
رسالة من "لبنان القوي" إلى الحريري.. هذا ما جاء فيها
11:52 | 2021-06-08
08/06/2021 11:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2021-06-09
"التيار" و"القوات" يستنفران جيوشهما الإلكترونية.. حرب "الردح" مستمرّة بلا سقف
02:25 | 2021-06-09
نحاس: الأمور وصلت الى انحدار يتطلب معالجات في العمق
02:00 | 2021-06-09
المسؤولون يضعون قطنًا في آذانهم... لا من يسمع ولا من يستجيب
01:45 | 2021-06-09
تصعيد غير مسبوق للمحامين ضد القضاء.. فمَنْ ينزلهم "عن الشجرة"؟
01:30 | 2021-06-09
رسالة نصرالله لـ"الحليف" قبل الخصم
01:26 | 2021-06-09
السيارات تجمّعت امام محطات الوقود في طرابلس (صور)
فيديو
"Buick" تكشف عن تصميم مركبتها الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"Buick" تكشف عن تصميم مركبتها الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-06-08
09/06/2021 09:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات جديدة لـ"iPad".. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ميزات جديدة لـ"iPad".. ما هي؟ (فيديو)
11:00 | 2021-06-08
09/06/2021 09:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مزارع غاضب يحطم سيارة باستخدام جرافة.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مزارع غاضب يحطم سيارة باستخدام جرافة.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2021-06-08
09/06/2021 09:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact