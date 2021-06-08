عون لزواره: يجاهرون ‏برفضهم الاجتماع برئيس اكبر كتلة نيابية مسيحية وهذا مريب

نقلت" النهار" ان رئيس الجمهورية ميشال عون اعلن امس امام زواره ان "لا مؤشرات توافرت ‏وتوحي ان العقبات الاساسية المشهود لها بانها هي الحائلة دون استيلاد الحكومة قد ازيلت او تم التراجع عنها ‏خصوصا ما يتصل بضرورة تقديم صيغة حكومية جديدة تتحلى بصفات التوازن وعدالة تمثيل كل المكونات ‏النيابية والطائفية". وكرر: "بالفم الملان وللمرة الالف لا اريد الثلث المعطل واتمنى ان تسحبوا كلامكم واتهامكم ‏من التداول لاعادة النقاش الى جادة المعقول والمثمر". وقال: "يحرفون مواقفنا وتوجهاتنا وهم الذين يجاهرون ‏برفضهم التحدث او الاجتماع برئيس اكبر كتلة نيابية مسيحية لدرجة انهم يرفضون الاعتراف بوجوده وينكرون ‏عليه حق التسمية اليس ذلك امرا مثيرا للريبة ؟".‎ ‎وعن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري نقل زوار الرئيس عون عنه: " لقد تم التعامل ايجابا مع هذا المبادرة ‏كما سابقاتها وما زلنا ننتظر نتائجها خصوصا ان الرئيس بري يبدي اصراراً عليها ويبدي تفاؤلاً بخواتيمها وهو ‏اراد مهلة اضافية ونحن نريد ان نعرف كم الرئيس بري بدو يطول بالو". وبدا لافتاً قول عون عن تعميم مصرف ‏لبنان في شأن اعطاء المصارف مبلغ 400 دولار للمودعين من ودائعهم: "هذا حل جزئي بل هو بمثابة مسكن لداء ‏مالي متفاقم واخشى ان يكون كل هذا على حساب صغار المودعين".