جعجع التقى وفداً من الصناعيين الزراعيين

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من الصناعيين الزراعيين برئاسة وسام مسلّم، بحضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب شوقي الدكاش، الذي لفت إلى أن "الاجتماع جاء في إطار مناقشة الصعوبات التي تتهدد قطاعي الصناعة والزراعة في لبنان من أجل إمكانيّة البحث عن الحلول الممكنة في الوقت الذي تتكاثر فيه الأزمات على الصعد كافة".

وأكّد أنّ "القوّات اللبنانيّة وعلى رأسها الدكتور جعجع هي من المؤمنين بأن نهوض أي بلد لا يمكن أن يتم من دون الإتكال على قطاعاته الإنتاجيّة من صناعة وزراعة وخدمات متنوّعة، فكيف بالحري إذا كنا نمرّ في أزمة كالتي نمرّ بها اليوم".

وأوضح الدكاش أن "جعجع، على ما أبلغ الوفد أيضاً، يقوم بمتابعة اتصالاته على أعلى المستويات مع المملكة العربيّة السعوديّة كما نقوم نحن أيضاً كنواب من خلال اللجنة الإقتصاديّة بكل ما يمكننا القيام به وذلك من أجل التوصل إلى حلول في مسألة أزمة التصدير إلى المملكة".

وشدد على أن مساعي "القوّات اللبنانيّة مستمرّة مع الأشقاء والأصدقاء إلا أنه مطلوب من الدولة على المستوى العملي الإسراع في تنفيذ الإجراءات التطبيقيّة للخطّة التي اقرت في اجتماع وزارة الخارجيّة كما مطلوب منها أيضاً مواقف واضحة في السياسة من أجل إعادة تصويب المسار الأمر الذي من شأنه أن يصالح لبنان مع المجتمع العربي والدولي".



من جهّته، قال مسلّم: "أتينا اليوم إلى هنا للقاء د. جعجع بغية إطلاق صرخة وجع كبير جداً من القلب ولنطلب مساعدته لنا ولمئات آلاف الموظفين والعمّال، باعتبار أن المحظور قد وقع وأصبحت المصانع اليوم في خطر الإقفال لأنها لم يعد باستطاعتها الصمود أمام كل هذه المشاكل والأزمات، فنحن وكأننا اليوم نعيش في بلد تقوم السلطة فيه بتدمير مصانعه عمداً، بعد أن قامت بتدمير القطاع المصرفي والقطاع الاستشفائي والجامعات".

ولفت إلى أنه "جراء هذه الأزمة هناك 130 ألف موظّف مهددين بأن يصبحوا عاطلين عن العمل، كما أن هناك مئات الآلاف من أطنان المنتوجات الزراعية ستتلف وليس هناك من نهر أو بحر يمكنه استعابها".

وناشد مسلّم المملكة العربيّة السعوديّة بمساعدتهم على حل هذه المشكلة الأساسيّة، كما طالب الدولة اللبنانيّة بالتصرّف بسرعة من أجل إيجاد الحلول لأن المصانع لا يمكنها أن تتحمل البقاء في ظل هذه الظروف.