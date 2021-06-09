الراعي بافتتاح رياضة آباء السينودس المقدّس: كنيستنا مدعوّة "لتتسلّح بالجرأة لتعطي صوتًا لمن لا صوت له

وجّه البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي كلمة في افتتاح رياضة آباء السينودس المقدّس في بكركي جاء فيها: "شعبنا يتطلّع إلينا طيلة هذين الأسبوعين، ولم يبقَ له من أمل وثقة سوى في الكنيسة، من بعد أن فقدهما في الجماعة السياسيّة والمسؤولين. وهذا أمر طبيعيّ إذ يأتي نتيجة انتكاسات وخيبات متتالية.

وأضاف: "هذا الواقع المعنويّ المرير لا يشكّل بالنسبة إلينا مجرّد إدانة، بل واجبًا علينا للتعويض عن تقصير الدولة والمسؤولين تجاه المواطنين وكلّ مواطن، من خلال مؤسّساتنا، وأراضينا، وتنظيمنا لخدمة المحبّة الإجتماعيّة والإنمائيّة".

ولفت الراعي الى "إنّا ككنيسة لا نستطيع أن نسكت أو أن نقف مكتوفي الأيدي إذاء المظالم السياسية والإجتماعيّة والمعيشيّة النازلة بشعبنا من خلال حرمانه الغذاء والدواء، ابسط حقوقه الأساسيّة ولا سيما فرص العمل على أرض الوطن، والعيش بكرامة، وقد جعلته الجماعة السياسيّة والمسؤولون شعبًا متسوّلًا، محرومًا من الوظيفة ومن مورد العيش بعرق الجبين، حتى أصبح نصف الشعب اللبنانيّ في حالة فقر".

وختم قائلاً: "هي كنيستنا مدعوّة "لتتسلّح بالجرأة وتعطي صوتًا لمن لا صوت له، مستعيدة دائمًا صرخة الإنجيل في الدفاع عن البؤساء والمهدّدين والمحتقرين والمحرومين من حقوقهم الإنسانيّة".