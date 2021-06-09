اضراب في هيئة إدارة السير والمركبات والآليات

علم موقع "لبنان ٢٤" ان موظفي هيئة إدارة السير والمركبات والآليات بجميع فروعها في المناطق سيلجأون الى الاضراب غداً الخميس وبعد غدٍ الجمعة ، إلتزاماً بقرار رابطة موظفي الإدارة العامة ، ليعود العمل في الإدارة يوم الإثنين المقبل بشكل طبيعي.