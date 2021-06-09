لبنان

اضراب في هيئة إدارة السير والمركبات والآليات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-06-2021 | 05:31
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علم موقع "لبنان ٢٤" ان موظفي هيئة إدارة السير والمركبات والآليات بجميع فروعها في المناطق سيلجأون الى الاضراب غداً الخميس وبعد غدٍ الجمعة ، إلتزاماً بقرار رابطة موظفي الإدارة العامة ، ليعود العمل في الإدارة يوم الإثنين المقبل بشكل طبيعي.
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