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لبنان
اضراب في هيئة إدارة السير والمركبات والآليات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-06-2021
|
05:31
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علم موقع "لبنان ٢٤" ان موظفي هيئة إدارة السير والمركبات والآليات بجميع فروعها في المناطق سيلجأون الى الاضراب غداً الخميس وبعد غدٍ الجمعة ، إلتزاماً بقرار رابطة موظفي الإدارة العامة ، ليعود العمل في الإدارة يوم الإثنين المقبل بشكل طبيعي.
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