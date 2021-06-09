اطلاق حملة خليك متفائل ضمن نشاطات اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي

أطلقت جمعيات تعنى بدعم المصابين بمرض التصلب اللويحي المتعدد برعاية شركة "ميرك" الرائدة في العلوم والتكنولوجيا، سلسلة مبادرات خلال شهر أيار، تندرج ضمن حملة "خليك متفائل"، في ضوء اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد، الذي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم في 30 أيار، وذلك لمد المرضى بالمعلومات الخاصة بآخر البحوث المتعلقة بالمرض خلال جائحة كورونا".وتحدثت المديرة العامة لشركة "ميرك" الدكتورة حلا سليمان تعليقا على الحملة فقالت: "نريد أن نبرز من خلال حملتنا "خليك متفائل" مدى التقدم الذي تم إحرازه في السنوات القليلة الماضية، وأن هناك سببا حقيقيا للأمل، وتم اكتشاف العديد من العلاجات الجديدة المعدلة للمرض والتي يمكن أن تساعد مرضى التصلب اللويحي المتعدد على عيش حياتهم بملئها".وتضمنت الحملة لقاءات حوارية مباشرة مع كل من البروفيسور سلام كوسا، البروفيسور حليم عبود والدكتور نبيل الأيوبي على الصفحات الخاصة بالجمعيات على مواقع التواصل الإجتماعي، تشاركوا فيها أحدث التطورات في مجال التصلب اللويحي المتعدد والعلاجات، كذلك اللقاحات ودورها الآمن والفعال في حماية المرضى، وتمكن الراغبون بالمتابعة من التفاعل وطرح كل أسئلتهم واستفساراتهم على الاختصاصيين مباشرة، الذين شددوا بدورهم على أهمية متابعة المرضى لوضعهم الصحي بشكل دائم مع طبيبهم للحد من تطور المرض".كما تضمت الحملة فيديوهات ومنشورات تشجيعية، وضعت تباعا على صفحات الجمعيات على مواقع التواصل الاجتماعي، تشارك من خلالها مرضى التصلب اللويحي المتعدد ومقدمي الرعاية تجربتهم والدور المهم للدعم العاطفي في المساعدة للتغلب على صعوبات المرض والتكيف مع أي مرض آخر عابر".