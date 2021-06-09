لبنان

بري للكاظمي: يد الخير أبدا لا تنثني

Lebanon 24
09-06-2021 | 07:25
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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي شاكرا باسمه وباسم المجلس النيابي والشعب اللبناني "مصادقة الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن".


نص البرقية
وجاء في نص البرقية : "يد الخير أبدا لا تنثني ... هو العراق رمح الله في الارض".
مجددا فعلكم وفعل أبنائه ومرجعياته الرشيدة مصداق لقوله تعالى: "سنشد عضدك بأخيك.

ببالغ الشكر والإمتنان تبلغنا موافقتكم وحكومتكم الكريمة على تزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام بمعدل يكفي لسد نصف حاجة لبنان من هذه المادة سنويا .
بإسمي وبإسم المجلس النيابي والشعب اللبناني اتوجه بالشكر الجزيل للعراق رئيسا وحكومة ومجلسا وشعبا، متمنين لكم التوفيق والسداد وللعراق المزيد من التقدم والاستقرار والازدهار".
 
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