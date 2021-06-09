هذه حقيقة ما جرى في عيادة علوش (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنائب رئيس تيار "المستقبل" الدكتور مصطفى علوش وهو يتهجم على مريضة داخل عيادته الخاصة، ووصفها "بالمجنونة" وقال لها "اطلعي برا".

وقامت المريضة بتصوير الحادثة من داخل عيادة علوش بشكل مباشر، وأشارت إلى أنها ستتقدم بشكوى ضدّه لوزارة الصحة.

وتوضيحا لما جرى، أعلن علوش لـ"لبنان24" أن عملية المريضة وهي عبارة عن "تصغير معدة" مكلفة جدا، فقرر أن يتبرع لها بحوالي 6 مليون ليرة لمساعدتها، وأضاف علوش أنه أجّل العملية لنقص المعدات الطبية، مما أثار غضب السيّدة وبدأت بالصراخ، فقال لها إنه لا يريد إجراء العملية بعد الان".

والجدير بالذكر أن أهل المريضة قاموا بالاعتذار من علوش، وتم سحب الفيديو التي صورته، لكنه بقي متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي.