اشكال وجرحى في البداوي

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن اشتباكات بالاسلحة الثقيلة دارت بين عائلتين في منطقة البداوي في شمال لبنان، ما ادى الى سقوط جريحين احدهما عن طريق الخطأ اثناء تواجده على شرفة منزله، وعملتفرق الاسعاف في الجمعية الطبية الاسلامية على نقله الى المستشفى.وقد تم تحويل السيارات الى الطريق البحرية وسجل انتشار لوحدات الجيش في المكان، والعمل جار على ملاحقة المسلحين تمهيداً لتوقيفهم، فيما لم تعرف الاسباب حتى الآن.