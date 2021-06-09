مصادر الخليلين توضح: ليس دقيقاً أنّ الكرة في ملعب الحريري

أوضحت مصادر "الخليلين" للـ"ام تي في" أنه ليس دقيقاً أنّ الكرة في ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري، وبانتظار إجتماعات لاحقة لحلّ العقدتين المتبقّيتين واللّتين تستوجبان عقد إجتماعات أخرى مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.



توازيا، أشارت مصادر الخليلين لـ"الجديد" إلى أن ما حصل في إجتماع الأمس مع باسيل كان إيجابياً لجهة حل واحدة من العقد.