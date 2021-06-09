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لبنان
لائحة تعلن انسحابها من انتخابات نقابة مهندسي طرابلس
Lebanon 24
09-06-2021
|
11:52
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أعلنت لائحة "إنتفض" المنبثقة عن حراك 17 تشرين في بيان، "تعليق معركتها في انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس"، معتبرة أن "أكثر من لائحة مستقلة تحمل الأهداف نفسها برزت مع اقتراب موعد الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يشتت أصوات المهندسين، ويؤمن الفوز للائحة السلطة"، وقالت: "إيمانا منا بأن الانتصار لن يكون إلا إذا خضنا المعركة بلائحة واحدة تضمّ كل مكوِنات الثورة والجانب المستقل، وإفساحا للمجال لتوحيد الصف، آثرنا أن نكون السباقين في سحب مجموعتنا من التداول لنكون مثلا يحتذى لجمع الكلمة والصف".
وأشارت إلى أنها "رغم انسحابها من هذا الاستحقاق المقرر في ?? حزيران المقبل، إلا أنها تؤكد استمرار دعمها للنهج المستقلّ والثوري، الذي يهدف إلى كسر سيطرة الأحزاب على النقابة"، واعدة ب" أنها لن نترك الشأن النقابي ولن نتوانَ عن خدمة النقابة وتصويب مسارها".
ووقع على بيان تعليق الاستمرار في الانتخابات: أنطوني عازار، المرشح على مركز النقيب، وائل زمرلي وهيثم المحمود ورندا سليمان وأنطوان صادق عن فرع الميكانيك، رنا الزعبي فتال والدكتور محمد الدهيبي ومصطفى فخر الدين وجورج فارس وبديع أرفول عن الهيئة العامة.
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