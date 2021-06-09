في القلمون: حريق يشب داخل أحد المنازل...تعرفوا إلى التفاصيل

شب حريق داخل منزل في منطقة القلمون تقطنه عائلة من التبعية السورية، وقد تم السيطرة على الحريق قبل تمدده إلى كامل أرجاء المنزل، فيما الأضرار أتت مادية من دون سقوط أي إصابات في الأرواح.