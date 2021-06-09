ما جديد فحوص رحلات وصلت إلى بيروت؟

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 5 و6 و7 حزيران، وأظهرت النتائج وجود ست وعشرين (26) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 5/6/2021 كالآتي:" رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (كلها سلبية)" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)" رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (كلها سلبية)" رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (كلها سلبية)" رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)" رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (كلها سلبية)" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (كلها سلبية)" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (كلها سلبية)" رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اورلي: شركة TO رقم 3330 (كلها سلبية)" رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (كلها سلبية)" رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (كلها سلبية)" رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)" رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (كلها سلبية)" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)" رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)" رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (كلها سلبية)" رحلة عمان: شركة MEA رقم 313 (كلها سلبية)" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)" رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (كلها سلبية)" رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)" رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (كلها سلبية)" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)" رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)" رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)" رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (كلها سلبية)" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية)" رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (كلها سلبية)" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (كلها سلبية)" رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)وجاءت نتائج 6/6/2021 كالآتي:" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)" رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 203 (كلها سلبية)" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (أربع حالات إيجابية)" رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (كلها سلبية)" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (كلها سلبية)" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)" رحلة برلين: شركة EW رقم 9982 (كلها سلبية)" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (كلها سلبية)" رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (كلها سلبية)" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (كلها سلبية)" رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (كلها سلبية)" رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (كلها سلبية)" رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (كلها سلبية)" رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)" رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (كلها سلبية)" رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)" رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (كلها سلبية)" رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (كلها سلبية)" رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)" رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (كلها سلبية)" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)" رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (كلها سلبية)" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)" رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (كلها سلبية)" رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)" رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (كلها سلبية)" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)" رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)" رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (كلها سلبية)" رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية)" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)" رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)وجاءت نتائج 7/6/2021 كالآتي:" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)" رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (كلها سلبية)" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (كلها سلبية)" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (كلها سلبية)" رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (كلها سلبية)" رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (كلها سلبية)" رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (كلها سلبية)" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (كلها سلبية)" رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)" رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة شرم: شركة PER رقم 001 (كلها سلبية)" رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)" رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (كلها سلبية)" رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (كلها سلبية)" رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (كلها سلبية)" رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (كلها سلبية)" رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)" رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (كلها سلبية)" رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (كلها سلبية)" رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (كلها سلبية)" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)" رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (كلها سلبية)" رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)" رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)" رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (كلها سلبية)" رحلة بوخارست: شركة RO رقم 165 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)" رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)" رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (كلها سلبية)" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)" رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)