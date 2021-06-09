لبنان

لوائح إسمية بالشخصيات المهرّبة

Lebanon 24
09-06-2021 | 17:03
A-
A+
Doc-P-831653-637588807914820194.jpg
Doc-P-831653-637588807914820194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وضعت لوائح أسمية بالشخصيات المهربة والتي تعتمد الاحتكار والتخزين، للملاحقة، عندما تدق الساعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
دياب في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: اللبنانيون يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الدواء والبنزين والمازوت بسبب الاحتكار والتخزين
lebanon 24
10/06/2021 03:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانيون لنصر الله: لماذا لا توقف تهريب المحروقات إلى سوريا؟
lebanon 24
10/06/2021 03:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: في وقت أن الشعب يعاني، هم لا شيء يؤثر بهم لأن قلبهم ليس على لبنان إنما على مراكزهم وعلى إبقاء لبنان رهينة بيد إيران وحزب الله الذي يتحكم بالبلد ونصرالله تحدث كرئيس للبلد
lebanon 24
10/06/2021 03:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: الكلام مستغرب من فريق يأخذ اللبنانيين رهائن في سياسات لا علاقة لها بلبنان ومسارات لا علاقة لها بلبنان
lebanon 24
10/06/2021 03:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24

احتكار

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:14 | 2021-06-09
18:17 | 2021-06-09
18:09 | 2021-06-09
18:01 | 2021-06-09
17:50 | 2021-06-09
17:42 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website