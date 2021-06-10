لبنان

العقدتان قائمتان أمام تشكيل الحكومة

Lebanon 24
10-06-2021 | 00:42
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على الرغم من وصف اللقاء الذي عقد امس الاول في منزل النائب جبران باسيل في البياضة مع النائب خليل والحاج حسين خليل ومسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا بالجيد والصريح، فقد علمت "اللواء" من مصادر متابعة للقاء، إن "العقدتين الاساسيتين ما زالت قائمتين امام تشكيل الحكومة، الأولى رفض باسيل ان يسمي الرئيس سعد الحريري الوزيرين المسيحيين الباقيين ضمن تشكيلة الـ 24 وزيراً بحجة ان كل القوى الاخرى السنية والشيعية والدرزية سمّت وزراءها فلماذا لا تسمي القوى المسيحية وزراءها؟ ورفض الحريري اقتراح وضع سلة أسماء يختار منها اسمين ويتفق عليهما مع رئيس الجمهورية، والعقدة الثانية رفض باسيل طلب الحريري منح كتلة لبنان القوي الثقة للحكومة. فيما تم الاتفاق على توزيع الحقائب ما عدا حقيبة الطاقة وربما حقيبة أخرى.
المصدر: اللواء
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