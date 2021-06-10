هل تصدق التوقعات وتولد الحكومة نهاية الأسبوع؟

أكدت النائبة رولا الطبش في حديث الى"صوت كل لبنان"، أن "ملف تأليف الحكومة لا يزال بانتظار الحلول التي يسعى اليها الرئيس نبيه بري ضمن مبادرته، والتي تتوافق مع المبادئ العامة التي وضعها الرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف حكومة"، مشيرة الى أن "التعويل اليوم هو على كل الإيجابيات التي تدور في فلك هذه المبادرة".وأسفت الطبش "لمراوحة الأمور مكانها بسبب المناورات التي يستمر بها فريق العهد عبر الاجتماعات والتصريحات الاستفزازية التي توحي بأن هذا الفريق قدم ما يمكن تقديمه، راميا الكرة في ملعب الرئيس المكلف".واعتبرت أن "لا أفق واضحة بأن التأليف سيحصل في نهاية الأسبوع الحالي، إلا في حال حصول معجزة"، ولفتت إلى أن "ذلك لا يعني أن في مقابل التأخير سيتخذ الرئيس الحريري قرار الاعتذار، لأنه لا يزال متمسكا بخيار التأليف وحل الأزمات التي يعانيها الشعب اللبناني".