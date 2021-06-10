لبنان

ظاهرة تخزين المحروقات... قد تكون خطيرة

Lebanon 24
10-06-2021 | 05:25
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صدر عن المديرية العامة للنفط البيان التالي: 

تحذّر المديرية العامة للنفط المواطنين والمؤسسات من انتشار ظاهرة تخزين المحروقات لا سيما مادة البنزين تحسباً لرفع الدعم لاحقاً، مؤكدةً ان هذه الممارسات تمس مباشرة بأمن المواطنين وممتلكاتهم وجنى اعمارهم، وتعرّض السلامة العامة للخطر لمساهمتها  في حرائق  مباشرة، اذ ان عمليات التخزين المركزية لها شروطها العلمية والفنية والبيئية تحت الأرض وفي محطات المحروقات فقط.
 
كما تدعو الى عدم المجازفة بأرواح الناس في مقابل ربح مالي مباشر، ناهيك عن تعرض المسببين للملاحقة القانونية من قبل الأجهزة الأمنية المختصة ؛ 
وأخيراً، تذكّر المديرية العامة للنفط انها لا تقوم بتسليم مادة البنزين الى السوق المحلي وهي محل مخزون استراتيجي للجيش اللبناني والقوى الأمنية.
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