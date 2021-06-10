17 حزيران.. إضراب على كافة الأراضي اللبنانية

في إطار اجتماعاته المفتوحة وبناءً على دعوة هيئة المكتب عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعاً له برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء.

وبعد مناقشة جدول الأعمال والتوصيات الواردة من هيئة المكتب صدر عن المجلس البيان الآتي:أولاً:إنّ المجلس التنفيذي للاتحاد يتقدّم بتحية إكبار لجميع الاتحادات والنقابات العمالية وأعضاء هيئة التنسيق النقابية وللعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص لتلبيتهم دعوة ونداء الاتحاد العمالي العام بتنفيذ الإضراب السلمي والديموقراطي على جميع الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء في 26 أيار الماضي.ثانياً:إنّ المجلس وفي ضوء تفاقم الأزمة السياسية والمعيشية والاقتصادية على مختلف المستويات ونتيجة الاستمرار غير المبرّر في عدم تشكيل حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة أمل للعمال والموظفين ولكافة أبناء الشعب اللبناني للبدء في انتشال البلاد من المستنقع الذي وصلت اليه والإنحدار المريع في حياتهم ومعيشتهم وكرامتهم ومستقبل الشعب والوطن وبناءً على توصية هيئة مكتب المجلس التنفيذي في اجتماعها يوم الثلاثاء في 8 حزيران الجاري يعلن المجلس التنفيذي عن القرارات التالية:1-تنفيذ إضراب وطني نقابي وعمالي وشعبي على كافة الأراضي اللبنانية استكمالاً للضغط تحت شعار الإسراع وعدم التلكؤ في تأليف حكومة انقاذ وطني وإسقاط جميع الذرائع الواهية والحسابات الحزبية والسياسية في حين تغرق البلاد كل يوم في مشكلة ومأساة جديدة. وذلك يوم الخميس في 17 حزيران الجاري ودعوة كافة فئات الشعب اللبناني للمشاركة في هذا التحرك السلمي.وفي هذا المجال، يكلّف المجلس التنفيذي هيئة المكتب بإجراء الاتصالات اللازمة بجميع الهيئات والمنظمات المعنية والتنسيق معها لإنجاح هذا التحرك السلمي وكذلك تحديد أماكن التجمعات والاعتصامات كافة المدن والبلدات والمناطق اللبنانية تحت شعار تأليف حكومة لينانية فوراً ومن دون أي تأجيل. ومن اليوم حتى يوم الإضراب عقد جمعيات عمومية للاتحادات والنقابات الأعضاء تحضيراً لانجاح هذا التحرك.2-الموافقة على توصية هيئة المكتب بالدعوة العاجلة الى عقد مؤتمر نقابي وطني موسّع في مقر الاتحاد العمالي العام في أقرب وقت ممكن وذلك في ضوء الاتصالات العاجلة مع الفئات النقابية وهيئة التنسيق النقابية ومنظمات المجتمع المدني لتحديد جدول الأعمال الذي يتضمّن الضغط لتأليف حكومة ووضع جدول بتحركات تصعيدية على المستوى الوطني وتحديد أقرب تاريخ لعقد هذا المؤتمر.3-الإبقاء على اجتماعات المجلس التنفيذي مفتوحة.