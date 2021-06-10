لبنان

حريق داخل غرفة كهرباء في جبيل

Lebanon 24
10-06-2021 | 08:35
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن اندلاع حريق منذ بعض الوقت، داخل غرفة كهرباء، في احد المباني في جبيل. وقد توجهت فرق الاطفاء في الدفاع المدني لاخماده، ولم يسجل وقوع اصابات.
 
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