حريق داخل غرفة كهرباء في جبيل

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن اندلاع حريق منذ بعض الوقت، داخل غرفة كهرباء، في احد المباني في جبيل. وقد توجهت فرق الاطفاء في الدفاع المدني لاخماده، ولم يسجل وقوع اصابات.