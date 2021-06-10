لبنان

القوات اللبنانية تدين التعرض لدير مار رومانس في جديدة الفاكهة

Lebanon 24
10-06-2021 | 08:50
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صدر عن منطقة البقاع الشرقي في القوات اللبنانية البيان الآتي:

تكاثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة والتعديات في منطقة بعلبك الهرمل على الممتلكات الخاصة والعامة ودور العبادة. 
وجديدها تعرض دير مار رومانس في جديدة الفاكهة للإعتداء والسرقة حيث تم الدخول الى حرمه ونهب بعض محتوياته الداخلية والخارجية ومنها كابلات كهربائية وترانسات موصولة  الى آبار المياه والاراضي الزراعية، وأيضاً التعدي على مزار مار شربل وسرقة تجهيزاته الكهربائية .

 إن القوات اللبنانية – منطقة البقاع الشرقي، إذ تدين وتستنكر هذه التعديات بأشد العبارات، تطالب القوى الأمنية بالتحرك السريع لشكف المرتكبين ومعاقبتهم كما واتخاذ أقصى التدابير لحماية ممتلكات المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الأعمال المدانة.
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