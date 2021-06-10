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لبنان
جعجع لنصرالله: من يسمعك يظن انك تنتظر على محطة محروقات ويحتاج إلى المحارم للبكاء
Lebanon 24
10-06-2021
|
09:42
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أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "لا عداوة لدينا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، إلا أنه لا بد من القول ان الطريقة التي تتعامل بها حكومته غير منطقية، فهي حكومة تصريف أعمال مطلوب منها ان تواكب المصائب التي تقع على الشعب اللبناني"، وقال: "
إن كانت الحكومة حكومة تصريف اعمال فذلك لا يعني ان لا علاقة لها بما يحدث في البلد"، وأضاف: "أنا معك حسان دياب انك غير مسؤول كلياً عما آلت إليه الأمور لكني لست معك بترك الشعب اللبناني وعدم مساعدته بتأمين حاجاته".
ورأى جعجع خلال لقاء صحافي في معراب أن "سياسة الدعم التي اعتمدت منذ حكومة دياب كارثية ادت الى خسارة مليارات الدولارات"، وسأل: "هل يجوز التفرج على ما يحدث بالدواء والمحروقات تحت غطاء اننا تصريف اعمال؟" ولفت إلى أنه "
عملياً الدعم مرفوع ويجب اعلان ذلك ليتمكن الشعب اللبناني من تدبير نفسه ولكن هل الدعم موجود على البنزين اليوم؟"، وتابع: "،
الاستمرار بالدعم ورفعه في آن معاً، وفقدان المواد جريمة كبيرة بحق الشعب اللبناني، ونحن لا نطالب حكومة تصريف الاعمال بالمعجزات إنما بتحمل مسؤوليتها على قدر ما لها من صلاحيات".
واعتبر أن "من يسمع الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله وكلامه عن الوضع والحكومة يحتاج إلى المحارم للبكاء وهو يوجه نداء للقيمين على تشكيل الحكومة وهم جميعهم عنده"، وأضاف: "سيد حسن "شوي شوي" من يسمعك يظن انك تنتظر على محطة محروقات"، وقال لنصرالله: "أذكرك سيد حسن انكم عطلتم البلد سنتين ونصف السنة لوصول رئيس الجمهورية ميشال عون، وأذكرك ان لديكم أكثرية نيابية وأذكرك ان الحكومة انتم شكلتموها وهي لكم، وإن اشتكينا فذلك حقنا أما انت كيف تتشكى لنا؟" وتابع: "
اطلبوا من رئيس الجمهورية أن يشكّل الحكومة وإن رفض خذوا موقفًا سياسيًّا واضحاً وذلك كافٍ لا أن تتفرج على وضع البلد وتتباكى".
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