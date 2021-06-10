جعجع لنصرالله: من يسمعك يظن انك تنتظر على محطة محروقات ويحتاج إلى المحارم للبكاء

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "لا عداوة لدينا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، إلا أنه لا بد من القول ان الطريقة التي تتعامل بها حكومته غير منطقية، فهي حكومة تصريف أعمال مطلوب منها ان تواكب المصائب التي تقع على الشعب اللبناني"، وقال: " إن كانت الحكومة حكومة تصريف اعمال فذلك لا يعني ان لا علاقة لها بما يحدث في البلد"، وأضاف: "أنا معك حسان دياب انك غير مسؤول كلياً عما آلت إليه الأمور لكني لست معك بترك الشعب اللبناني وعدم مساعدته بتأمين حاجاته".