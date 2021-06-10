إخماد حريقين في خراج ببنين وكروم عرب في عكار

أخمد عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز ببنين - العبدة حريق اندلع في خراج بلدة ببنين قبل تمددها الى الأراضي المجاورة بسبب الرياح.



وكان اندلع حريق قبل الظهر، في بلدة كروم عرب، أتى على عدد من الأشجار المثمرة، فتوجه عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي الى مكان الحريق، وعملوا على تطويقه وإخماده.